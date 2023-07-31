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Нардеп від Слуги народу Холодов складає мандат. Журналісти знайшли депутата на Кіпрі

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 16:56
Нардеп від Слуги народу Холодов складає мандат. Журналісти знайшли депутата на Кіпрі - Фото
Андрій Холодов (Фото: особистий Facebook Холодова)

Народний депутат від партії Слуга народу Андрій Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Журналісти програми "Схеми" знайшли нардепа на Кіпрі.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", – написав Стефанчук.

Нардеп від Слуги народу Холодов складає мандат. Журналісти знайшли депутата на Кіпрі

За даними "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради та не голосує.

За даними журналістів, нардеп перебуває із сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має сімейний особняк.

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Наталія Медведєва
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Верховна РадаСлуга народународний депутатАндрій Холодов
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