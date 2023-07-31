Нардеп від Слуги народу Холодов складає мандат. Журналісти знайшли депутата на Кіпрі

Народний депутат від партії Слуга народу Андрій Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Журналісти програми "Схеми" знайшли нардепа на Кіпрі.

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"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", – написав Стефанчук.

За даними "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради та не голосує.

За даними журналістів, нардеп перебуває із сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має сімейний особняк.

25 липня 2023 року журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким нардепа Юрія Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

27 липня Верховна Рада за заявою Арістова позбавила його мандата народного депутата – за це віддали 320 голосів.

Того ж дня СБУ вручила йому підозру у внесенні свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

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