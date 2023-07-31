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Нардеп от Слуги народа Холодов слагает мандат. Журналисты нашли депутата на Кипре

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 16:56
Нардеп от Слуги народа Холодов слагает мандат. Журналисты нашли депутата на Кипре - Фото
Андрей Холодов (Фото: личный Facebook Холодова)

Народный депутат от партии Слуга народа Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Журналисты программы Схемы нашли нардепа на Кипре.

"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Стефанчук.

Нардеп от Слуги народа Холодов слагает мандат. Журналисты нашли депутата на Кипре

По данным "Схем", Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует.

По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где имеет семейный особняк.

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Наталья Медведева
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верховная радаСлуга народанародный депутатАндрей Холодов
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