Нардеп от Слуги народа Холодов слагает мандат. Журналисты нашли депутата на Кипре

Народный депутат от партии Слуга народа Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Журналисты программы Схемы нашли нардепа на Кипре.

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"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Стефанчук.

По данным "Схем", Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует.

По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где имеет семейный особняк.

25 июля 2023 года журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах.

27 июля Верховная Рада по заявлению Аристова лишила его мандата народного депутата – за это было отдано 320 голосов.

В тот же день СБУ вручила ему подозрение во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы.

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