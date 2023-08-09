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Подозреваемый в коррупции нардеп Гунько был заключен под стражу, залог – 30 млн грн

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09.08.2023, 20:32
Подозреваемый в коррупции нардеп Гунько был заключен под стражу, залог – 30 млн грн - Фото
Анатолий Гунько (Фото: его страница в Facebook)

Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу народного депутата, разоблаченного на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Накануне правоохранители разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько на получении взятки за предоставление государственных земель в аренду частному предпринимателю.

Нардепу присудили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой – внесение залога в 30 млн грн.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

До этого прокурор САП настаивал на залоге в сумме более 50 млн грн.

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Артём Джерипа
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