Подозреваемый в коррупции нардеп Гунько был заключен под стражу, залог – 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу народного депутата, разоблаченного на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Накануне правоохранители разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько на получении взятки за предоставление государственных земель в аренду частному предпринимателю.

Нардепу присудили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой – внесение залога в 30 млн грн.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

До этого прокурор САП настаивал на залоге в сумме более 50 млн грн.

27 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7588 о реформировании системы управления государственными сельскохозяйственными землями.

8 августа был задержан народный депутат Анатолий Гунько по делу о незаконной передаче в аренду за взятку земель Национальной академии аграрных наук Украины.

9 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили нардепу о подозрении.

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