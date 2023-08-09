Подозреваемый в коррупции нардеп Гунько был заключен под стражу, залог – 30 млн грн
09.08.2023, 20:32
Анатолий Гунько (Фото: его страница в Facebook)
Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу народного депутата, разоблаченного на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Накануне правоохранители разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько на получении взятки за предоставление государственных земель в аренду частному предпринимателю.
Нардепу присудили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой – внесение залога в 30 млн грн.
Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
До этого прокурор САП настаивал на залоге в сумме более 50 млн грн.
- 27 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7588 о реформировании системы управления государственными сельскохозяйственными землями.
- 8 августа был задержан народный депутат Анатолий Гунько по делу о незаконной передаче в аренду за взятку земель Национальной академии аграрных наук Украины.
- 9 августа Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили нардепу о подозрении.
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