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Зеленский обещает продолжение "чисток": сказал о военкомах, депутатах, чиновниках

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 22:10
Зеленский обещает продолжение
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал "продолжение работы по очистке государственных институций" на следующей неделе. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский заявил об "очищении" институтов от тех, кто "пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину".

"Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы ни был человек – то ли "военкомом", то ли депутатом, или должностным лицом – каждый должен работать только ради государства. Так и будет", – заявил Зеленский.

Также он поблагодарил СБУ, Военно-морские силы "и каждого воина, который восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям".

  • 24 июля 2023 года в Киеве был задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • 31 июля сообщалось, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки были выявлены признаки незаконного обогащения 11 человек.

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Оксана Житнюк
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