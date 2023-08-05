Зеленский обещает продолжение "чисток": сказал о военкомах, депутатах, чиновниках
Президент Владимир Зеленский анонсировал "продолжение работы по очистке государственных институций" на следующей неделе. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский заявил об "очищении" институтов от тех, кто "пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину".
"Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы ни был человек – то ли "военкомом", то ли депутатом, или должностным лицом – каждый должен работать только ради государства. Так и будет", – заявил Зеленский.
Также он поблагодарил СБУ, Военно-морские силы "и каждого воина, который восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям".
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- В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
- 31 июля сообщалось, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки были выявлены признаки незаконного обогащения 11 человек.
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