Зеленський обіцяє продовження "чисток": сказав про військкомів, депутатів, посадовців

Президент Володимир Зеленськй анонсував "продовження роботи з очищення державних інституцій" наступного тижня. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський заявив про "очищення" інституцій від тих, хто "намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну".

"Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була – чи то "воєнкомом", чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде", – заявив Зеленський.

Також він подякував СБУ, Військово-морським силам "і кожному воїну, хто відновлює справедливість і привчає Росію до втрат".

24 липня 2023 року у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

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