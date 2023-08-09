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Взятка $85 000. Нардепу от Слуги народа Гунько сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 15:22
Взятка $85 000. Нардепу от Слуги народа Гунько сообщили о подозрении - Фото
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупицонное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату, разоблаченному вместе с двумя пособниками на получении $85 000 неправомерной выгоды. Об этом сообщают НАБУ и САП.

Вчера сообщалось о задержании нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько, который является председателем временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

По данным следствия, народный избранник предложил предпринимателю получить под обработку земельные участки общей площадью 1700 га, принадлежащие государственному предприятию Академии аграрных наук.

"Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов США/1 га земли", – сообщили в НАБУ, в САП уточнили, что нардеп высказал просьбу предпринимателю передать ему "вознаграждение" в сумме $221 000.

Гунько и его сообщники были разоблачены при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ совместно с СБУ и при содействии генерального прокурора после получения ими части оговоренных средств – $85 000.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины – подкуп лица, оказывающего публичные услуги.

В Высший антикоррупционный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 50 млн грн залога.

Наталья Медведева
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коррупцияСлуга народанабусапАнатолий Гунько
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