Хабар $85 000. Нардепу від Слуги народу Гуньку повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату, викритому разом з двома посібниками на одержанні $85 000 неправомірної вигоди. Про це повідомляють НАБУ та САП.

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Вчора повідомлялося про затримання нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька, який є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю одержати під оброблення земельні ділянки загальною площею 1700 га, які належать державному підприємству Академії аграрних наук.

"Свої "послуги" він оцінив у розрахунку 130 доларів США/1 га землі", – повідомили в НАБУ, у САП уточнили, що нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду" у сумі $221 000.

Гунько та його спільники були викриті за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора після отримання ними частини обумовлених коштів – $85 000.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України – підкуп особи, яка надає громадські послуги.

До Вищого антикорупційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 млн грн застави.

27 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №7588 про реформування системи управління державними сільськогосподарськими землями.

8 серпня було затримано народного депутата Анатолія Гунька у справі про незаконне передання в оренду за хабар земель Національної академії аграрних наук України.

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