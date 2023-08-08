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НАБУ: Нардепа спіймали на хабарі. Джерела: Це Гунько зі Слуги народу – відео

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 16:23
НАБУ: Нардепа спіймали на хабарі. Джерела: Це Гунько зі Слуги народу – відео - Фото
Фото: НАБУ
доповнено

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура за сприяння Служби безпеки викрили на одержанні неправомірної вигоди чинного народного депутата та двох його спільників. Про це повідомляють НАБУ, САП та СБУ.

Два співрозмовники у правоохоронних органах повідомили LIGA.net, що йдеться про нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька.

Попередньо встановлено, що зазначені особи отримали першу частину коштів у сумі $85 000 від приватного підприємця за нібито передання в оренду державних земель.

За даними СБУ, народний депутат обіцяв бізнесменові забезпечити оренду державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Повідомляється, що правоохоронці задокументували діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини хабаря у розмірі $85 000.

Співрозмовник LIGA.net з фракції Слуги народу повідомив, що Гунька виключили з фракційного чату.

НАБУ: Нардепа спіймали на хабарі. Джерела: Це Гунько зі Слуги народу – відео

НАБУ: Нардепа спіймали на хабарі. Джерела: Це Гунько зі Слуги народу – відео

Розпочато кримінальну справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовцем, вирішується питання про повідомлення про підозру народному депутату та двом його спільникам.

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