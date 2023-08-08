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НАБУ: Нардепа поймали на взятке. Источники: Это Гунько из Слуги народа – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 16:23
НАБУ: Нардепа поймали на взятке. Источники: Это Гунько из Слуги народа – видео - Фото
Фото: НАБУ
дополнено

Национальное антикоррупицонное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура при содействии Службы безопасности разоблачили на получении неправомерной выгоды действующего народного депутата и двух его сообщников. Об этом сообщают НАБУ, САП и СБУ.

Два собеседника в правоохоранительных органах сообщили LIGA.net, что речь идет о нардепе от Слуги народа Анатолии Гунько.

Предварительно установлено, что указанные лица получили первую часть средств на сумму $85 000 от частного предпринимателя за якобы передачу в аренду государственных земель.

По данным СБУ, народный депутат обещал бизнесмену обеспечить аренду государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Сообщается, что правоохранители задокументировали деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" при получении им первой части взятки в размере $85 000.

Собеседник LIGA.net из фракции Слуги народа сообщил, что Гунько исключили из фракционного чата.

НАБУ: Нардепа поймали на взятке. Источники: Это Гунько из Слуги народа – видео

НАБУ: Нардепа поймали на взятке. Источники: Это Гунько из Слуги народа – видео

Начато уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, решается вопрос о сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

  • 27 июля 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении и целом законопроект №7588 о реформировании системы управления государственными сельскохозяйственными землями. 
Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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