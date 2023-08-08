НАБУ: Нардепа поймали на взятке. Источники: Это Гунько из Слуги народа – видео
Национальное антикоррупицонное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура при содействии Службы безопасности разоблачили на получении неправомерной выгоды действующего народного депутата и двух его сообщников. Об этом сообщают НАБУ, САП и СБУ.
Два собеседника в правоохоранительных органах сообщили LIGA.net, что речь идет о нардепе от Слуги народа Анатолии Гунько.
Предварительно установлено, что указанные лица получили первую часть средств на сумму $85 000 от частного предпринимателя за якобы передачу в аренду государственных земель.
По данным СБУ, народный депутат обещал бизнесмену обеспечить аренду государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.
Сообщается, что правоохранители задокументировали деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" при получении им первой части взятки в размере $85 000.
Собеседник LIGA.net из фракции Слуги народа сообщил, что Гунько исключили из фракционного чата.
Начато уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, решается вопрос о сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.
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