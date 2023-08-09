Підозрюваного у корупції нардепа Гунька взяли під варту, альтернатива – 30 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд України взяв під варту народного депутата, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Напередодні правоохоронці викрили нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька на одержанні хабаря за надання державних земель в оренду приватному підприємцю.

Нардепу присудили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою – внесення застави у 30 млн грн.

Підозрюваного взято під варту у залі суду.

До цього прокурор САП наполягав на заставі у сумі понад 50 млн грн.

27 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №7588 про реформування системи управління державними сільськогосподарськими землями.

8 серпня було затримано народного депутата Анатолія Гунька у справі про незаконне передання в оренду за хабар земель Національної академії аграрних наук України.

9 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нардепу про підозру.

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