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Підозрюваного у корупції нардепа Гунька взяли під варту, альтернатива – 30 млн грн застави

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09.08.2023, 20:32
Підозрюваного у корупції нардепа Гунька взяли під варту, альтернатива – 30 млн грн застави - Фото
Анатолій Гунько (Фото: його сторінка у Facebook)

Вищий антикорупційний суд України взяв під варту народного депутата, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Напередодні правоохоронці викрили нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька на одержанні хабаря за надання державних земель в оренду приватному підприємцю.

Нардепу присудили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою – внесення застави у 30 млн грн.

Підозрюваного взято під варту у залі суду.

До цього прокурор САП наполягав на заставі у сумі понад 50 млн грн.

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Артем Джеріпа
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Слуга народукорупціяВАКСнардепзаставаАнатолій Гунько
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