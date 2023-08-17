Е-декларування для депутатів та чиновників відновлять у найближчі тижні – віцеспікер Ради
Верховна Рада відновить електронне декларування для посадовців та депутатів в найближчі кілька тижнів, а також звітування для політичних партій. Про це повідомив перший віцеспікер Ради від Слуги народу Олександр Корнієнко у коментарі Суспільному.
"Цим мають займатися правоохоронні органи, я готовий до перевірок. Ми відновимо декларування, я думаю, це буде в найближчі кілька тижнів. Ми так само відновимо декларування, звітування політичних партій", — сказав він.
Посадовець повідомив, що відновлення е-декларування надасть "серйозний масив даних" для Національного агентства з питань запобігання корупції.
Відомство зможе перевіряти декларації посадовців і депутатів, досліджувати їхній спосіб життя, зазначив Корнієнко.
"Бо раніше ми бачили медійні розслідування, як щодо [Богдана] Торохтія, а так ми бачитимемо декларації, й буде зрозуміло, хто та як провів ці півтора року війни", — сказав Корнієнко.
На запитання, чи проводитимуть у Слузі народу перевірку депутатів на корупційну діяльність, він відповів, що цим мають займатися правоохоронці.
За словами Корнієнка, вони вже розслідують кожен випадок правопорушень, у яких підозрюють депутатів від Слуги народу та інших партій.
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