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Е-декларування для депутатів та чиновників відновлять у найближчі тижні – віцеспікер Ради

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17.08.2023, 15:30
Е-декларування для депутатів та чиновників відновлять у найближчі тижні – віцеспікер Ради - Фото
Олександр Корнієнко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Верховна Рада відновить електронне декларування для посадовців та депутатів в найближчі кілька тижнів, а також звітування для політичних партій. Про це повідомив перший віцеспікер Ради від Слуги народу Олександр Корнієнко у коментарі Суспільному.

"Цим мають займатися правоохоронні органи, я готовий до перевірок. Ми відновимо декларування, я думаю, це буде в найближчі кілька тижнів. Ми так само відновимо декларування, звітування політичних партій", — сказав він.

Посадовець повідомив, що відновлення е-декларування надасть "серйозний масив даних" для Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відомство зможе перевіряти декларації посадовців і депутатів, досліджувати їхній спосіб життя, зазначив Корнієнко.

"Бо раніше ми бачили медійні розслідування, як щодо [Богдана] Торохтія, а так ми бачитимемо декларації, й буде зрозуміло, хто та як провів ці півтора року війни", — сказав Корнієнко.

На запитання, чи проводитимуть у Слузі народу перевірку депутатів на корупційну діяльність, він відповів, що цим мають займатися правоохоронці.

За словами Корнієнка, вони вже розслідують кожен випадок правопорушень, у яких підозрюють депутатів від Слуги народу та інших партій.

  • 8 серпня глава фракції СН ініціював виключення Торохтія з фракції у Верховній Раді. Він заявив, що депутат продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла у той час, коли його родина купувала елітне майно.
  • Того ж дня було затримано народного депутата Анатолія Гунька у справі про незаконне передання в оренду за хабар земель Національної академії аграрних наук України. Наступного дня ВАКС узяв під варту нардепа з альтернативою – внесення застави у 30 млн грн.
  • 10 серпня Гунька та Торохтія виключили з фракції Слуги народу. Глава фракції СН закликав інші фракції "жити по-новому" та очищатися від "негідників, яким не місце в політиці.

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Артем Джеріпа
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війнаСлуга народуолександр корнієнкое-декларування
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