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Торохтія та Гунька виключили із фракції Слуги народу, Арахамія закликає "жити по-новому"

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 13:50
Торохтія та Гунька виключили із фракції Слуги народу, Арахамія закликає
Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

У Слузі народу завершили усі юридичні процедури щодо виключення Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції СН у Верховній Раді, повідомив очільник фракції Давид Арахамія. Про це він повідомив у Telegram.

"Політичне рішення було ухвалено відразу. Юридичні питання потребували певного часу. Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", – написав Арахамія.

Він закликав інші фракції "жити по-новому" та очищатися від "негідників, яким не місце в політиці".

Також Арахамія додав документи, у яких інформує главу Верховної Ради про виключення цих нардепів з фракції Слуги народу.

Фото: Давид Арахамія

Фото: Давид Арахамія

  • 30 травня журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо нардепа Торохтія. У ньому стверджується, що під час повномасштабної російсько-української війни він їздив на відпочинок за кордон, хоча сам не визнає цього, а також їздить на новому авто вартістю понад 7 млн грн.
  • 8 серпня Арахамія ініціював виключення Торохтія з фракції Слуги народу. Глава фракції заявив, що депутат продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла у той час, коли його родина купувала елітне майно.
  • Того ж дня було затримано народного депутата Анатолія Гунька у справі про незаконне передання в оренду за хабар земель Національної академії аграрних наук України. Наступного дня ВАКС узяв під варту нардепа з альтернативою – внесення застави у 30 млн грн.

Читайте також: Арахамія пояснив різницю між "слугами" Торохтієм та Арістовим: Мав виписану відпустку

Артем Джеріпа
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Верховна РадаСлуга народуДавид Арахаміябогдан торохтійАнатолій Гунько
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