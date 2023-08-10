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Торохтия и Гунька исключили из фракции Слуги народа, Арахамия призывает "жить по-новому"

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 13:50
Торохтия и Гунька исключили из фракции Слуги народа, Арахамия призывает
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

В Слуге народа завершили все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции СН в Верховной Раде, сообщил глава фракции Давид Арахамия . Об этом он сообщил в Telegram.

"Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали определенного времени. Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого огораживать не будет ", – написал Арахамия.

Он призвал другие фракции "жить по-новому" и очищаться от "подлецов, которым не место в политике".

Также Арахамия добавил документы, в которых сообщает главе Верховной рады об исключении этих нардепов из фракции Слуги народа.

Фото: Давид Арахамия

Фото: Давид Арахамия

  • 30 мая журналисты Bihus.info опубликовали расследование в отношении нардепа Торохтия. В нем утверждается, что во время полномасштабной российско-украинской войны он ездил на отдых за границу, хотя сам не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн. грн.
  • 8 августа Арахамия инициировала исключение Торохтия из фракции Слуги народа. Глава фракции заявил, что депутат продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья в то время, когда его семья покупала элитное имущество.
  • В тот же день был задержан народный депутат Анатолий Гунько по делу о незаконной передаче в аренду за взятку земель Национальной академии аграрных наук Украины. На следующий день ВАКС взял под стражу нардепа с альтернативой – внесение залога в 30 млн. грн.

Читайте также: Арахамия объяснил разницу между "слугами" Торохтием и Аристовым: Имел выписанный отпуск

Артём Джерипа
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верховная радаСлуга народаДавид Арахамиябогдан торохтийАнатолий Гунько
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