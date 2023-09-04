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Рада звільнить Резнікова та призначить Умєрова у Міноборони цього тижня – Арахамія

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 06:32
Рада звільнить Резнікова та призначить Умєрова у Міноборони цього тижня – Арахамія - Фото
Рустем Умєров (Фото: Facebook)

Верховна Рада проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на цю посаду Рустема Умєрова цього тижня. Про це повідомив глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

За його словами, цього тижня відбудеться два звільнення: міністра оборони та глави Фонду держмайна України (цю посаду обіймає Умєров).

Арахамія написав, що цього тижня заплановане одне призначення: Умєрова на посаду міністра оборони.

Більше кадрових питань цього тижня не буде, зауважив глава фракції СН.

Також він анонсував, що цього тижня нардепи голосуватимуть за відновлення декларування всіх посадовців у форматі, погодженому з міжнародними партнерами, та зміни до закону про РЕР (політично значущих осіб) у першому читанні.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії Голос, голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.

Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.
  • 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.
  • 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.
  • 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

Читайте також: Резніков: Якщо Зеленський запропонує іншу посаду, з радістю погоджусь

Артем Джеріпа
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Верховна РадаміноборониДавид АрахаміяОлексій РезніковРустем Умєров
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