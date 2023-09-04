Рада звільнить Резнікова та призначить Умєрова у Міноборони цього тижня – Арахамія

Верховна Рада проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на цю посаду Рустема Умєрова цього тижня. Про це повідомив глава фракції Слуги народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, цього тижня відбудеться два звільнення: міністра оборони та глави Фонду держмайна України (цю посаду обіймає Умєров).

Арахамія написав, що цього тижня заплановане одне призначення: Умєрова на посаду міністра оборони.

Більше кадрових питань цього тижня не буде, зауважив глава фракції СН.

Також він анонсував, що цього тижня нардепи голосуватимуть за відновлення декларування всіх посадовців у форматі, погодженому з міжнародними партнерами, та зміни до закону про РЕР (політично значущих осіб) у першому читанні.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії



Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії Голос , голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.

повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова. 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

Читайте також: Резніков: Якщо Зеленський запропонує іншу посаду, з радістю погоджусь

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.