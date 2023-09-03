Резнікова на Умєрова. Зеленський вирішив змінити міністра оборони
03.09.2023, 22:01
Рустем Умєров (Фото: прес-служба ФДМУ)
Президент Володимир Зеленський вирішив зробити заміну міністра оборони України – замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров. Про це президент повідомив у відеозверненні.
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"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. ", – сказав Зеленський.
ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії "Голос", голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.
Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.
Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.
Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.
Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.
Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.
- 23 серпня президент Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Резнікова. За його словами, він коментує будь-які кадрові рішення у країні лише після того, як підпише відповідні укази.
- 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.
- 28 серпня Резніков заявив, що якщо зараз президент запропонує йому іншу посаду, то він "з радістю" погодиться.
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