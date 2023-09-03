Резнікова на Умєрова. Зеленський вирішив змінити міністра оборони

Президент Володимир Зеленський вирішив зробити заміну міністра оборони України – замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров. Про це президент повідомив у відеозверненні.

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"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. ", – сказав Зеленський.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії



Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії "Голос" , голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році.Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

23 серпня президент Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Резнікова. За його словами, він коментує будь-які кадрові рішення у країні лише після того, як підпише відповідні укази.

25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

28 серпня Резніков заявив, що якщо зараз президент запропонує йому іншу посаду, то він "з радістю" погодиться.

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