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Резникова на Умерова. Зеленский решил сменить министра обороны

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 22:01
Резникова на Умерова. Зеленский решил сменить министра обороны - Фото
Рустем Умеров (Фото: пресс-служба ФГИУ)

Президент Владимир Зеленский решил произвести замену министра обороны Украины – вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров. Об этом президент сообщил в видеообращении.

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"На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение. Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более чем 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. Рустем Умеров – народный депутат IX созыва от партии "Голос", глава Фонда госимущества с сентября 2022 года. До назначения являлся заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Умеров был членом украинской делегации на переговорах с РФ в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году.

Является соучредителем компании ASTEM и благотворительного фонда ASTEM Foundation. Компания занимается управлением инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

У политика есть крымскотатарские корни, его семья была насильственно депортирована советской властью из Крыма в 1944 году. По состоянию на 2019 год Умеров был советником Мустафы Джемилева и делегатом Курултая, крымскотатарского национального собрания.
  • 23 августа президент Зеленский отказался комментировать слухи о возможной отставке министра обороны Резникова. По его словам, он комментирует какие-либо кадровые решения в стране только после того, как подпишет соответствующие указы.
  • 25 августа Резников предложил пари по результатам расследования УП и ЦПК о том, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз стоимости. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.
  • 28 августа Резников заявил, что если сейчас президент предложит ему другую должность, то он "с радостью" согласится.

Сергей Бережной
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Алексей Резниковминистр обороныРустем УмеровВладимир Зеленскийназначение
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