Резников подал заявление об отставке – фото

Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

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"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", – написал он.

Чиновник добавляет фото своего заявления.

В документе Резников пишет, что за 22 месяца его работы "были выполнены ключевые задачи", которые были поставлены во время его назначения министром.

В связи с этим чиновник просит парламент принять его отставку.

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