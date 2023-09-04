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Резников подал заявление об отставке – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 09:52
Резников подал заявление об отставке – фото - Фото
Алексей Резников (Фото: Facebook)

Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду. Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", – написал он.

Чиновник добавляет фото своего заявления.

В документе Резников пишет, что за 22 месяца его работы "были выполнены ключевые задачи", которые были поставлены во время его назначения министром.

В связи с этим чиновник просит парламент принять его отставку.

Фото: Facebook Алексея Резникова

Новость дополняется...
Артём Джерипа
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Алексей Резниковотставкаминобороны
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