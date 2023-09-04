Резников подал заявление об отставке – фото
04.09.2023, 09:52
Алексей Резников (Фото: Facebook)
Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду. Об этом чиновник сообщил в Facebook.
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"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", – написал он.
Чиновник добавляет фото своего заявления.
В документе Резников пишет, что за 22 месяца его работы "были выполнены ключевые задачи", которые были поставлены во время его назначения министром.
В связи с этим чиновник просит парламент принять его отставку.
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