Резніков подав заяву про відставку: Виконано ключові завдання – головні тези, фото

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради. Про це посадовець повідомив у Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!", – написав він.

Чиновник додає фото своєї заяви.

У документі Резніков пише, що за 22 місяці його роботи "було виконано ключові завдання", які було поставлено під час його призначення міністром.

У зв'язку з цим посадовець просить парламент прийняти його відставку.

Тези Резнікова з заяви:

→ Пройдено непростий шлях: від відмови надавати Україні cтінгери у листопаді 2021 року – до формування "авіаційної коаліції", надання сучасних танків, засобів ППО/ПРО, далекобійних ракет, бронетехніки артилерії, РСЗВ, інших видів сучасної зброї західного зразка.

→ "Історичний саміт НАТО у Вільнюсі засвідчив інтеграцію України до

Північноатлантичного альянсу де-факто".

→ "Одним з головних пріоритетів наразі є вибудова довготривалого

партнерства з ключовими союзниками для забезпечення Україні реальних

безпекових гарантій та можливостей для захисту".

→ "В оборонному відомстві проведено реформи у сфері закупівель, взято

на озброєння автоматизовані системи управління військами, здійснюється

комплекс заходів цифрової трансформації, забезпечено синергію між

структурами, які працюють на перемогу".

Верховна Рада голосуватиме за відставку Резнікова та призначення на посаду міністра Рустема Умєрова цього тижня, повідомив глава фракції Слуга народу.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Рєзнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.

повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова. 25 серпня Резніков запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК про те, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

Читайте також: Скандал із куртками для ЗСУ: антикоррада при Міноборони розповіла деталі перевірки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.