Рада відправила Резнікова у відставку — що він сказав у звіті перед депутатами

Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова, який раніше написав відповідну заяву. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Рішення щодо Резнікова підтримали 327 парламентарів.

Проти проголосували четверо обранців, утримались 11, ще 23 не голосували.

Голосування за фракціями:

— Слуга народу — 210

— Європейська солідарність — 24

— Батьківщина — 11

— Платформа за життя та мир — 20

— За майбутнє — 11

— Голос — 10

— Довіра — 15

— Відновлення України — 12

— Позафракційні — 14

Перед голосуванням глава відомства виступив зі звітом перед Радою. Железняк опублікував список найцікавіших, на його думку, цитат із виступу Резнікова (під час воєнного стану засідання ВР не транслюються у відкритому доступі):

— Військова допомога союзників сягнула $100 млрд

— За пів року зроблено запаси 200 000 бронежилетів, 150 000 шоломів. Поставили 1,5 млн одиниць зимової форми, 2 млн одиниць літньої;

— На озброєння прийнято понад 200 зразків західної зброї;

— "Ми розбудили аспект безпеки в Євросоюзі. Ми донори європейської безпеки";

— Час прийняття в експлуатацію скоротився з 2-3 років до 3-4 тижнів;

— Прийнято в експлуатацію понад 30 моделей українських дронів;

— "Не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому ми зараз перебуваємо";

— На фініші реформа закупівель. Агентство з ресурсного забезпечення має показати результати у жовтні;

— Відбувається реформа військово-лікарських комісій.

— Щодо скандальних закупівель (куртки, яйця) — "правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки".

Резніков: "Це все фейкові історії, надумані історії, і не існує жодних кримінальних справ за цими фактами".

Железняк поставив таке запитання: "А що тоді заступники та директори департаментів роблять у СІЗО?".

На що була дана відповідь: Існує принцип невинуватості — тому давайте не поспішатимемо і чекатимемо на вирок суду.

Очікується, що на його місце призначать Рустема Умєрова, розгляд заплановано на 6 вересня.

ДОВІДКА. Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії Голос, голова Фонду держмайна з вересня 2022 року. До призначення був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.



Умєров був членом української делегації на перемовинах із РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.



Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.



Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити Умєрова.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

4 вересня Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради з головними тезами про своє перебування на посаді. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Умєров теж написав заяву про відставку. Глава фракції Слуга народу повідомив, що голосування щодо звільнення Резнікова та призначення Умєрова будуть цього тижня.

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