Резников отчитался о работе Минобороны: Миллионы снарядов, тысячи единиц техники

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны получили миллионы снарядов, тысячи артиллерийских систем и единиц бронетехники, за границей подготовлены десятки тысяч воинов. Об этом заявил экс-министр обороны Алексей Резников в отчете на сайте ведомства.

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Вооружение и обучение были приобретены, изготовлены по заказу Минобороны и получены как материально-техническая помощь, отметил он.

Резников предоставил перечень полученного:

Более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов для танков и РСЗО.

Более 4500 артиллерийских систем и минометов.

Около 3500 систем, защищающих украинское небо – от ПЗРК до Patriot'ов.

Более 6500 танков, бронетехники и бронемашин.

Более 2000 грузовиков.

"Неисчислимое" количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.

Подготовку за границей прошли более 70 000 украинских воинов.

Экс-министр заметил, что в начале вторжения был "страшный" дефицит всего, в его преодолении очень помогли волонтеры, простые граждане и бизнес: "Большая им благодарность".

По его словам, за полгода был создан резерв в 200 000 бронежилетов и более 120 000 шлемов.

Также поставлено военным более 1,2 млн комплектов зимней формы и 2,5 млн летней, и "многое другое", написал Резников.

10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они якобы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь. Резников предложил пари по результатам расследования.

писала здесь. Резников предложил пари по результатам расследования. 31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить главу Фонда госимущества Рустема Умерова. 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: с Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

4 сентября Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду с главными тезисами о своем пребывании в должности. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Умеров тоже написал заявление об отставке. Рада отправила Резникова в отставку 5 сентября.

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