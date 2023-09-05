Резников отчитался о работе Минобороны: Миллионы снарядов, тысячи единиц техники
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны получили миллионы снарядов, тысячи артиллерийских систем и единиц бронетехники, за границей подготовлены десятки тысяч воинов. Об этом заявил экс-министр обороны Алексей Резников в отчете на сайте ведомства.
Вооружение и обучение были приобретены, изготовлены по заказу Минобороны и получены как материально-техническая помощь, отметил он.
Резников предоставил перечень полученного:
- Более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов для танков и РСЗО.
- Более 4500 артиллерийских систем и минометов.
- Около 3500 систем, защищающих украинское небо – от ПЗРК до Patriot'ов.
- Более 6500 танков, бронетехники и бронемашин.
- Более 2000 грузовиков.
- "Неисчислимое" количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.
- Подготовку за границей прошли более 70 000 украинских воинов.
Экс-министр заметил, что в начале вторжения был "страшный" дефицит всего, в его преодолении очень помогли волонтеры, простые граждане и бизнес: "Большая им благодарность".
По его словам, за полгода был создан резерв в 200 000 бронежилетов и более 120 000 шлемов.
Также поставлено военным более 1,2 млн комплектов зимней формы и 2,5 млн летней, и "многое другое", написал Резников.
- 10 августа 2023 года журналист Юрий Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они якобы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь. Резников предложил пари по результатам расследования.
- 31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны – предложить назначить главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
- 3 сентября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: с Резникова на Умерова. По словам президента, Минобороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.
- 4 сентября Резников подал заявление об отставке в Верховную Раду с главными тезисами о своем пребывании в должности. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Умеров тоже написал заявление об отставке. Рада отправила Резникова в отставку 5 сентября.
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