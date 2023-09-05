Резніков відзвітував про роботу Міноборони: Мільйони снарядів, тисячі одиниць техніки

З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони отримали мільйони снарядів, тисячі артилерійських систем та одиниць бронетехніки, за кордоном підготовлено десятки тисяч воїнів. Про це заявив ексміністр оборони Олексій Резніков у звіті на сайті відомства.

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Озброєння та навчання було придбано, виготовлено на замовлення Міноборони та отримано як матеріально-технічна допомога, зазначив він.

Резніков надав перелік отриманого:

Понад 7 млн артилерійських снарядів, мін, пострілів до танків та РСЗВ.

Понад 4500 артилерійських систем і мінометів.

Близько 3500 систем, які захищають українське небо – від ПЗРК до Patriot’ів.

Понад 6500 танків, бронетехніки і бронемашин.

Понад 2000 вантажівок.

"Незчисленну" кількість стрілецької зброї, радарів, інженерної техніки, різних типів ракет, гелікоптерів, евакуаційних машин та багато іншого.

Підготовку за кордоном пройшли понад 70 000 українських воїнів.

Ексміністр зауважив, що на початку вторгнення був "страшенний" дефіцит всього, у його подоланні дуже допомогли волонтери, прості громадяни та бізнес: "Велика їм вдячність".

За його словами, за пів року було створено резерв у 200 000 бронежилетів та понад 120 000 шоломів.

Також поставлено військовим понад 1,2 млн комплектів зимової форми і 2,5 млн літньої, та "багато іншого", написав Резніков.

10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини до України зросла втричі. До того ж, з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут. Резніков запропонував парі за результатами розслідування.

писала тут. Резніков запропонував парі за результатами розслідування. 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити главу Фонду держмайна Рустема Умєрова.

повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити главу Фонду держмайна Рустема Умєрова. 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

4 вересня Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради з головними тезами про своє перебування на посаді. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Умєров теж написав заяву про відставку. Рада відправила Резнікова у відставку 5 вересня.

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