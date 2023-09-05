Резніков відзвітував про роботу Міноборони: Мільйони снарядів, тисячі одиниць техніки
З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони отримали мільйони снарядів, тисячі артилерійських систем та одиниць бронетехніки, за кордоном підготовлено десятки тисяч воїнів. Про це заявив ексміністр оборони Олексій Резніков у звіті на сайті відомства.
Озброєння та навчання було придбано, виготовлено на замовлення Міноборони та отримано як матеріально-технічна допомога, зазначив він.
Резніков надав перелік отриманого:
- Понад 7 млн артилерійських снарядів, мін, пострілів до танків та РСЗВ.
- Понад 4500 артилерійських систем і мінометів.
- Близько 3500 систем, які захищають українське небо – від ПЗРК до Patriot’ів.
- Понад 6500 танків, бронетехніки і бронемашин.
- Понад 2000 вантажівок.
- "Незчисленну" кількість стрілецької зброї, радарів, інженерної техніки, різних типів ракет, гелікоптерів, евакуаційних машин та багато іншого.
- Підготовку за кордоном пройшли понад 70 000 українських воїнів.
Ексміністр зауважив, що на початку вторгнення був "страшенний" дефіцит всього, у його подоланні дуже допомогли волонтери, прості громадяни та бізнес: "Велика їм вдячність".
За його словами, за пів року було створено резерв у 200 000 бронежилетів та понад 120 000 шоломів.
Також поставлено військовим понад 1,2 млн комплектів зимової форми і 2,5 млн літньої, та "багато іншого", написав Резніков.
- 10 серпня 2023 року журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини до України зросла втричі. До того ж, з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут. Резніков запропонував парі за результатами розслідування.
- 31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони – запропонувати призначити главу Фонду держмайна Рустема Умєрова.
- 3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: з Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.
- 4 вересня Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради з головними тезами про своє перебування на посаді. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Умєров теж написав заяву про відставку. Рада відправила Резнікова у відставку 5 вересня.
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