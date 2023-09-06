Умеров стал министром обороны. Что обещает и какие приоритеты на посту: главные тезисы

Новоназначенный министр обороны Рустем Умеров назвал свои приоритеты на новой должности. Выступая 6 сентября перед Верховной Радой, Умеров отметил важность совершенствования работы военно-врачебных комиссий, цифровизации, увеличения оборонных контрактов и прочего.

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Умеров заявил, что сделает "все от себя невозможное" для победы Украины и освобождения каждого сантиметра земли.

Новоназначенный министр продолжил: "Эта война для меня началась не в 2022 году и даже не в 2014 году. Для моей семьи и всего крымскотатарского народа война с Россией началась несколько веков назад, когда Москва впервые оккупировала мой родной Крым. Я родился в депортации, ребенком пережил все сложности российского колониализма, который пытался сделать так, чтобы коренной крымскотатарский народ чувствовал себя чужим на своей земле. У них не получилось тогда – и не получится никогда. И главная цель сегодня – победить в войне".

Расходы на оборону

Умеров подчеркнул, что более 3 трлн грн нужно Украине ежегодно. Из них 1,6 трлн грн – для сектора безопасности и обороны. Доходная часть бюджета – всего 1,4 трлн грн.

"Оборонительный бюджет составляет треть ВВП – гигантская цифра для любой экономики мира. Только до конца этого года нам нужно будет дополнительных 250 млрд грн на денежное довольствие. И эти расходы растут ежедневно", – отметил Умеров.

Он пообещал, что одним из первых его шагов на должности будет аудит всех направлений, которые сегодня подконтрольны Минобороны.

Оружие

"Среди важных стратегических задач – должны повысить оборонные способности украинского производителя. Все, что может производиться в Украине, – должно производиться в Украине", – заявил Умеров.

Он пообещал, что Минобороны со своей стороны обеспечит "максимально возможные контракты" украинских производителей.

Также он заявил о начале активной подготовки необходимой инфраструктуры для F-16.

Умеров также акцентировал внимание на необходимости еще усиленнее работать с международными партнерами для получения от них тяжелого оружия, и чтобы после договоренностей доставка оружия на фронт происходила как можно быстрее.

ВВК

"Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом", – заявил Умеров.

Он акцентировал на задаче цифровизировать все процессы – запустить единый реестр призывников, "который исключит какие-либо коррупционные риски".

Что касается прифронтовой медицины, Умеров подчеркнул, что путь раненого с поля боя до оказания медицинской помощи должен работать так, чтобы каждый солдат вовремя получил помощь.

На этом фоне он выделил следующие задачи: обеспечить фронт необходимыми бронированными медицинскими машинами для эвакуации, наладить процесс своевременного информирования стабилизационных пунктов относительно раненых.

Диджитализация

"Все, что можно оцифровать, – должны оцифровать", – заявил Умеров.

Он отметил, что вся информация о воине должна быть в электронном виде: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных.

"Вопрос кибербезопасности – отдельный приоритет работы. Военные не должны тратить свое время на заполнение стопок ненужных бумаг. Например, от военных слышал, что каждый ротный ежедневно заполняет в среднем 11 журналов и другой документации. Это недопустимо для воюющей страны", – заявил министр.

Также он отметил необходимость создания действенной и эффективной системы военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры, военных судов.

Борьба с коррупцией

"Ноль толерантности и ноль терпимости к коррупции. Каждая украденная гривня стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут", – заявил Умеров.

Он отметил необходимость полноценно запустить агентства по закупкам, которые должны работать по стандартам НАТО.

Планом своей команды Умеров назвал создание реестра закупок, который будет открыт на следующий день после окончания военного положения.

"Все, что не касается оружия (еда, одежда и прочее), будет работать отдельное агентство. Наш план – запустить его полноценную работу до конца года", – заявил Умеров.

На заседании 5 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

В тот же день Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе на должности.

6 сентября Рада назначила Умерова новым министром обороны. Это решение поддержали 338 депутатов.

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