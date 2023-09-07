Мобилизация. Министр обороны обещает электронный военный билет и единый реестр призывников

Новый министр обороны Рустем Умеров пообещал ввести электронный военный билет и единый реестр призывников. Об этом он сообщил во время выступления перед Верховной Радой.

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По его словам, военно-врачебные комиссии в сегодняшнем понимании должны остаться в прошлом, а поэтому необходимо запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски.

Он отметил, что необходима цифровизация всех процессов.

Умеров заявил, что вся информация о войне должна быть в электронном виде: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных.

"Вопрос кибербезопасности — отдельный приоритет работы. Военные не должны тратить свое время на заполнение стопок ненужных бумаг. Например, от военных слышал, что каждый ротный ежедневно заполняет в среднем 11 журналов и другой документации. Это недопустимо для воюющей страны", — сказал глава ведомства.

На заседании 5 сентября Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества.

В тот же день Рада проголосовала за увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. Он отчитался парламенту о своей работе на должности.

6 сентября Рада назначила Умерова новым министром обороны. Это решение поддержали 338 депутатов.

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