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Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний", це зміни в законі

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 09:44
Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у системі мобілізації немає чіткого позначення, що таке "обмежено придатний". Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у рамках перевірки роботи військово-лікарських комісій необхідно визначити значення терміну "обмежено придатний до служби".

"Коли такі люди потрапляють до частини, виникають питання у командирів. Ми маємо роз'яснити, щоб не було подвійного трактування цієї норми. Це законодавчі зміни", — сказав Данілов.

Також урядовець сказав про необхідність переходу ВЛК до цивільних лікарень.

"ВЛК при військкоматах та військових частинах були перевантажені, перевели на цивільні лікарні, щоб було менше черг. Але не всі це зрозуміли. Ситуації, коли тяжко поранені стоять у чергах, — це ганьба. Ми цим займаємося, це питання поваги до воїнів", — наголосив секретар РНБО.

Обмежена придатність під час воєнного стану — це непридатність у мирний час. Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, що не спроможні служити в десантних військах, плавскладі, морській піхоті, в спецспорудах.
  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
  • 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • У той же день Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
  • 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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Дмитро Гриниченко
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