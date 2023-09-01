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Мобилизация и ВВК. Данилов: Дадим четкое обозначение, что такое "ограниченно пригоден"

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 09:44
Мобилизация и ВВК. Данилов: Дадим четкое обозначение, что такое
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в системе мобилизации нет четкого обозначения, что такое "ограниченно пригоден". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, в рамках проверки работы военно-врачебных комиссий, необходимо определить значение термина "ограниченно пригоден к службе". 

"Когда такие люди попадают в части, возникают вопросы у командиров. Мы должны разъяснить, чтобы не было двойной трактовки этой нормы. Это законодательные изменения", — сказал Данилов.

Также чиновник сказал о необходимости перехода ВВК в гражданские больницы. 

"ВЛК при военкоматах и воинских частях были перегружены, перевели на гражданские больницы, чтобы было меньше очередей. Но не все это поняли.  Ситуации, когда тяжело раненые стоят в очередях, — это позор. Мы этим занимаемся, это вопрос уважения к воинам", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ограниченная пригодность во время военного положения — это непригодность в мирное время.  Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения, поэтому их могут мобилизовать. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.
  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Дмитрий Гриниченко
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