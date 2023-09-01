Мобилизация и ВВК. Данилов: Дадим четкое обозначение, что такое "ограниченно пригоден"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в системе мобилизации нет четкого обозначения, что такое "ограниченно пригоден". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Когда такие люди попадают в части, возникают вопросы у командиров. Мы должны разъяснить, чтобы не было двойной трактовки этой нормы. Это законодательные изменения", — сказал Данилов.
Также чиновник сказал о необходимости перехода ВВК в гражданские больницы.
"ВЛК при военкоматах и воинских частях были перегружены, перевели на гражданские больницы, чтобы было меньше очередей. Но не все это поняли. Ситуации, когда тяжело раненые стоят в очередях, — это позор. Мы этим занимаемся, это вопрос уважения к воинам", — подчеркнул секретарь СНБО.
- В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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