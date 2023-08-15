"Бізнес" на ухилянтах. СБУ затримала голову ВЛК, адвоката і посадовицю лікарні – фото
Служба безпеки України заявила про ліквідацію у Житомирі каналу незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. Як стверджує СБУ, до організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії.
Спецслужба заявляє, що жінка діяла у змові зі спільниками – працівниками обласного військкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. За гроші вони нібито пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до служби – вписували вигадані важкі діагнози. Це дозволяло чоловікам надалі виїхати за кордон.
Вартість таких "послуг", за даними СБУ, становила від $2500 до $5000 – сума залежала від терміновості "замовлення".
За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл "обов’язків" – адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.
Правоохоронці заявили, що затримали "на гарячому" голову ВЛК, адвоката і посадовицю медустанови під час передавання грошей.
Під час обшуків виявлено понад $35 000 та документи із доказами незаконної діяльності, повідомили в СБУ.
Затриманим оголошено про підозру за двома статтями: про хабарництво і про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі підозрювані перебувають під вартою.
- 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
- Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
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