"Бізнес" на ухилянтах. СБУ затримала голову ВЛК, адвоката і посадовицю лікарні – фото

Служба безпеки України заявила про ліквідацію у Житомирі каналу незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. Як стверджує СБУ, до організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії.

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Спецслужба заявляє, що жінка діяла у змові зі спільниками – працівниками обласного військкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. За гроші вони нібито пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до служби – вписували вигадані важкі діагнози. Це дозволяло чоловікам надалі виїхати за кордон.

Вартість таких "послуг", за даними СБУ, становила від $2500 до $5000 – сума залежала від терміновості "замовлення".

За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл "обов’язків" – адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.

Правоохоронці заявили, що затримали "на гарячому" голову ВЛК, адвоката і посадовицю медустанови під час передавання грошей.

Під час обшуків виявлено понад $35 000 та документи із доказами незаконної діяльності, повідомили в СБУ.

Затриманим оголошено про підозру за двома статтями: про хабарництво і про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

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