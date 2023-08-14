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Зеленський обіцяє рішення щодо ВЛК: Командири мають займатися війною, а не бюрократією видео

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14.08.2023, 21:54
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив про наявність великої кількості проблем через неякісну роботу військово-лікарських комісій і анонсував рішення з цього приводу. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні після поїздки до Донецької області, де він зустрічався з різними бригадами Сил оборони та їхніми командирами.

Зеленський зазначив, що поспілкувався з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", – заявив президент.

  • 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
Оксана Житнюк
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