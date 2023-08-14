Президент Володимир Зеленський заявив про наявність великої кількості проблем через неякісну роботу військово-лікарських комісій і анонсував рішення з цього приводу. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні після поїздки до Донецької області, де він зустрічався з різними бригадами Сил оборони та їхніми командирами.

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Зеленський зазначив, що поспілкувався з командирами бригад і батальйонів – тими, хто в боях, – про їхні фронтові потреби.

"Важлива тема – це те, як командири можуть управляти особовим складом. Мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК. Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", – заявив президент.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

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