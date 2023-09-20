Госбюро расследований задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела. По данным следствия, эти военные причастны к избиению мужчины и незаконному удержанию его в помещении военкомата.

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"Предварительно установлено, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил пострадавшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено в интернете в этот же день", – пишет ГБР.

Ведомство приступило к расследованию этого инцидента в рамках открытого уголовного производства, правоохранители на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

Следствие установило, что фигуранты удерживали пострадавшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года.

"Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию", – отмечает ведомство.

Решается вопрос сообщения работникам ТЦК о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий.

Максимальное наказание, которое им грозит, – 12 лет лишения свободы.

20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, после того как в сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

22 августа в сети появилось видео, на котором работники ТЦК останавливают мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.

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