22 августа в сети появилось видео, на котором группа из четырех работников территориального центра укомплектования останавливает мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.
Из-за посторонних шумов, на ролике сложно разобрать, о чем говорили работники ТЦК и остановленный ими мужчина, однако видно, как один из военнослужащих достает оружие, направляясь в сторону гражданина.
Мужчина, пытаясь отойти назад, выкрикивал "Не стреляйте" и "Чего вы меня трогаете?"
На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции.
Сообщается, что мужчина не писал заявления в полицию и не пострадал. Проводится дальнейшая проверка.
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