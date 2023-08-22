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В Киеве военком угрожал мужчине пистолетом. Полиция проводит проверку – видео видео

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22.08.2023, 15:26
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22 августа в сети появилось видео, на котором группа из четырех работников территориального центра укомплектования останавливает мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.

Из-за посторонних шумов, на ролике сложно разобрать, о чем говорили работники ТЦК и остановленный ими мужчина, однако видно, как один из военнослужащих достает оружие, направляясь в сторону гражданина.

Мужчина, пытаясь отойти назад, выкрикивал "Не стреляйте" и "Чего вы меня трогаете?"

На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции.

Сообщается, что мужчина не писал заявления в полицию и не пострадал. Проводится дальнейшая проверка.

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Милана Головань
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