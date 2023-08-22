22 августа в сети появилось видео, на котором группа из четырех работников территориального центра укомплектования останавливает мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Из-за посторонних шумов, на ролике сложно разобрать, о чем говорили работники ТЦК и остановленный ими мужчина, однако видно, как один из военнослужащих достает оружие, направляясь в сторону гражданина.

Мужчина, пытаясь отойти назад, выкрикивал "Не стреляйте" и "Чего вы меня трогаете?"

На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции.

Сообщается, что мужчина не писал заявления в полицию и не пострадал. Проводится дальнейшая проверка.

27 июля 2023 года в Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых якобы избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним.

Руководителю областного ТЦК присудили содержание под стражей без права внести залог.

Зеленский: Увольняем всех областных военкомов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.