22 серпня у мережі з'явилося відео, на якому група з чотирьох працівників територіального центру комплектування зупиняє чоловіка на одній з вулиць Києва, намагаючись вручити йому повістку. Один із військкомів погрожував чоловіку зброєю.

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Через сторонні шуми, на ролику складно розібрати, про що говорили працівники ТЦК та зупинений ними чоловік, проте видно, як один з військкомів дістає зброю, направляючись у бік громадянина.

Чоловік, намагаючись відійти назад, вигукував "Не стріляйте" та "Чого ви мене чіпаєте?"

На місце події прибув наряд поліції.

"Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту та зареєстрували зазначену подію у Солом'янському управлінні поліції", – заявила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу.

Вона також повідомила, що чоловік не писав заяви до поліції та не постраждав. Проводиться подальша перевірка.

27 липня 2023 року на Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів, один з яких нібито побив підлеглого військовослужбовця та знущався з нього.

Керівнику обласного ТЦК присудили тримання під вартою без права внести заставу.

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