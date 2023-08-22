RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Києві військком погрожував чоловіку пістолетом. Поліція проводить перевірку — відео видео

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 15:26
Ілюстративне фото військового квитка
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

22 серпня у мережі з'явилося відео, на якому група з чотирьох працівників територіального центру комплектування зупиняє чоловіка на одній з вулиць Києва, намагаючись вручити йому повістку. Один із військкомів погрожував чоловіку зброєю.

Через сторонні шуми, на ролику складно розібрати, про що говорили працівники ТЦК та зупинений ними чоловік, проте видно, як один з військкомів дістає зброю, направляючись у бік громадянина.

Чоловік, намагаючись відійти назад, вигукував "Не стріляйте" та "Чого ви мене чіпаєте?"

На місце події прибув наряд поліції.

"Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту та зареєстрували зазначену подію у Солом'янському управлінні поліції", – заявила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу.

Вона також повідомила, що чоловік не писав заяви до поліції та не постраждав. Проводиться подальша перевірка.

Дивіться також: Зеленський: Звільняємо всіх обласних військкомів

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиїввійськком
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 