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На Рівненщині затримали двох військкомів. Один із них побив підлеглого битою – відео видео

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 13:58
Відео: ДБР
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На Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів, один з яких нібито підлеглого військовослужбовця та знущався з нього. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, підполковник та полковник начебто довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного військкомату планує доповісти про їхні порушення під час служби, та, щоб цього не допустити, побили його.

ДБР публікує відео, яке, як стверджується, записав керівник районного ТЦК. На ньому начальник обласного військкомату б'є та всіляко знущається з підлеглого. Він кричить на військового, хапає його за одяг, а потім наказує виставити руку для того, щоб вдарити по ній битою.

Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та "вимолювати пробачення".

ДБР провело обшуки у військкомів: в одного вдома знайшли биту, якою він бив потерпілого, в іншого — вісім пакетів з, ймовірно, амфетаміном.

Обом повідомили про підозри.

  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • Президент Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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Мілана Головань
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