Рівненькому військкому присудили тримання під вартою без права внести заставу
28.07.2023, 16:27
Фото: Офіс генерального прокурора
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Його та керівника районного ТЦК підозрюють у побитті військового, повідомляє Державне бюро розслідувань.
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Рівненський міський суд присудив фігуранту тримання під вартою без права внесення застави.
Його звинувачують у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.
- 27 липня на Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів, один з яких нібито побив підлеглого військовослужбовця та знущався з нього.
- Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
- Президент Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.
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