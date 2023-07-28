Рівненькому військкому присудили тримання під вартою без права внести заставу

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Його та керівника районного ТЦК підозрюють у побитті військового, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Рівненський міський суд присудив фігуранту тримання під вартою без права внесення застави.

Його звинувачують у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

27 липня на Рівненщині затримали керівників обласного та районного військкоматів, один з яких нібито побив підлеглого військовослужбовця та знущався з нього.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військкомів в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

Президент Зеленський обіцяє результати комплексної перевірки військкоматів до кінця липня.

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