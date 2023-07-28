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Рівненькому військкому присудили тримання під вартою без права внести заставу

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 16:27
Рівненькому військкому присудили тримання під вартою без права внести заставу - Фото
Фото: Офіс генерального прокурора

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Його та керівника районного ТЦК підозрюють у побитті військового, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Рівненський міський суд присудив фігуранту тримання під вартою без права внесення застави.

Його звинувачують у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Артем Джеріпа
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