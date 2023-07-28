Ровенскому военкому присудили содержание под стражей без права внести залог

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и соцподдержки. Его и руководителя районного ТЦК подозревают в избиении военного, сообщает Государственное бюро расследований.

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Ровенский городской суд присудил фигуранту содержание под стражей без права внесения залога.

Его обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июля в Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых якобы избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Президент Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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