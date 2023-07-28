Ровенскому военкому присудили содержание под стражей без права внести залог
28.07.2023, 16:27
Фото: Офис генерального прокурора
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и соцподдержки. Его и руководителя районного ТЦК подозревают в избиении военного, сообщает Государственное бюро расследований.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ровенский городской суд присудил фигуранту содержание под стражей без права внесения залога.
Его обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
- 27 июля в Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых якобы избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним.
- В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
- Президент Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.
Читайте также: Арестовано имущество семьи эксвоенкома Борисова: они пытались вывезти Porsche – список
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии