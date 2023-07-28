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Ровенскому военкому присудили содержание под стражей без права внести залог

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28.07.2023, 16:27
Ровенскому военкому присудили содержание под стражей без права внести залог - Фото
Фото: Офис генерального прокурора

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и соцподдержки. Его и руководителя районного ТЦК подозревают в избиении военного, сообщает Государственное бюро расследований.

Ровенский городской суд присудил фигуранту содержание под стражей без права внесения залога.

Его обвиняют в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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Артём Джерипа
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