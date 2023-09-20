Держбюро розслідувань затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. За даними слідства, ці військові причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

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"Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу й обличчю. Відповідне відео було поширено в інтернеті у цей же день", – пише ДБР.

Відомство розпочало розслідування цього інциденту у межах відкритого кримінального провадження, правоохоронці на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Слідство встановило, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року.

"Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію", – зазначає відомство.

Наразі вирішується питання повідомлення працівникам ТЦК підозри у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень.

Максимальне покарання, яке їм загрожує, – 12 років позбавлення волі.

20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині, після того як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.

22 серпня у мережі з'явилося відео, на якому працівники ТЦК зупиняють чоловіка на одній із вулиць Києва, намагаючись вручити йому повістку. Один із військкомів погрожував чоловіку зброєю.

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