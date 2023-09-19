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У Самборі працівник ТЦК побив пістолетом чоловіка, ведеться розслідування – відео видео

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19.09.2023, 16:31
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Правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині, повідомило Держбюро розслідувань. Мережею ширяться кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі.

"Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки", – пише відомство.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї.

Працівники ДБР працюють на місці події та встановлюють усі обставини інциденту, пишуть правоохоронці.

У мережі з'явилось три відео з чоловіком, який стверджує, що його утримують працівники ТЦК.

На одному з відео його б'є пістолетом та принижує людина у військовій формі.

На іншому відео чоловік називає своє ім'я – Спокійний Вадим Вадимович і повідомляє, що він із Харкова. Він заявляє, що його утримує ТЦК впродовж шести діб і йому невідомо, коли його відпустять.

Чоловік каже, що не може довго говорити й що в нього відібрали телефон, де є багато відео, там "сварки з військовими тощо".

На іншому відео чоловік у крові, каже, що його сьогодні били.

Ось одна з публікацій із цими відео, перевірити правдивість коментарів автора допису наразі неможливо:

У Службі звʼязків із громадськістю Львівського обласного ТЦК заявили, що на відео з мережі видно частину події, тому з'ясовується, що саме відбулося в даній ситуації й що передувало діям військовослужбовців.

На час службової перевірки ці військові відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин.

Керівництво Львівського обласного ТЦК призначило службову перевірку.

  • 22 серпня у мережі з'явилося відео, на якому працівники ТЦК зупиняють чоловіка на одній із вулиць Києва, намагаючись вручити йому повістку. Один із військкомів погрожував чоловіку зброєю.

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Артем Джеріпа
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