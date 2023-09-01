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Полтавському фітнес-тренеру, який ображав військових, дали 60 діб арешту

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 13:10
Полтавському фітнес-тренеру, який ображав військових, дали 60 діб арешту - Фото
Роман Заволока (Фото: Суспільне)

Суд у Полтаві присудив блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою, повідомляє Суспільне. Раніше той на відео публічно ображав військових.

Рішення виніс суддя Октябрського райсуду Полтави, про тримання під вартою клопотали прокурори, адвокат просила призначити запобіжний захід, не пов'язаний з цим, пише видання.

Заволока ображав та принижував військових у центрі Полтави, а також плюнув в одного з них, повідомляє слідство.

Його підозрюють в образі честі та гідності військовослужбовця, виготовленні й поширенні матеріалів з цим, а також у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

Заволоці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

  • 29 серпня проти блогера було відкрито кримінальне провадження за хуліганство. 
  • Заволока систематично ображав військових, зокрема, зі своїм товаришем ображав старшого солдата Олександра Мацька: вони кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це блогер сказав військовому "Ти придурок, сам попався на крючок", кінці розмови Заволока плюнув у військового, пише місцеве видання.
  • Ввечері того ж дня правоохоронці затримали фітнес-тренера у Полтаві. СБУ зазначила, що чоловік намагався переховуватися від правосуддя, але був затриманий.

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Артем Джеріпа
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