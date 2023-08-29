Проти блогера, який знущався з військових, відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за хуліганство проти чоловіка, який на відео принижував українських військових, повідомляє Головне управління Нацполіції у Полтавській області. Місцеве видання "Полтавщина" стверджує, що йдеться про фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який систематично ображав працівників територіальних центрів комплектування.

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"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов'язки в обласному центрі", – пише Нацполіція.

Правоохоронці встановили особу правопорушника та відкрили кримінальне провадження.

Вирішується питання про повідомлення особі про підозру, триває слідство.

Найвище покарання, яке загрожує чоловікові, – до чотирьох років ув'язнення.

Раніше Заволока плюнув і назвав "придурком" ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку, зазначає видання "Полтавщина".

За даними ЗМІ, сьогодні поліцейські планують вручити блогеру підозру.

На товариша Заволоки, який також ображав військових, поки не відкривали кримінальне провадження, зауважує медіа.

У Києві дві дівчини станцювали на могилах загиблих воїнів Збройних Сил України, їх затримала поліція.

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