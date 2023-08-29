Против блогера, издевавшегося над военными, открыли уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство за хулиганство против мужчины, который на видео унижал украинских военных, сообщает Главное управление Нацполиции в Полтавской области. Местное издание "Полтавщина" утверждает, что речь идет о фитнес-тренере и блогере Романе Заволоке, который систематически оскорблял работников территориальных центров комплектования.

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"Во время мониторинга социальных сетей полицейские Полтавы обнаружили несколько видео, на которых местный мужчина словесно оскорбляет и унижает украинских военных, которые в форме выполняли свои обязанности в областном центре", – пишет Нацполиция.

Правоохранители установили личность правонарушителя и открыли уголовное производство.

Решается вопрос об извещении лицу о подозрении, продолжается следствие.

Наибольшее наказание, которое грозит мужчине, – до четырех лет лишения свободы.

Ранее Заволока плюнул и назвал "придурком" ветерана войны Александра Мацько, который хотел вручить ему повестку, отмечает издание "Полтавщина".

По данным СМИ, сегодня полицейские планируют вручить блогеру подозрение.

На товарища Заволоки, также оскорблявшего военных, пока не открывали уголовное производство, отмечает медиа.

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