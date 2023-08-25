В Киеве две девушки станцевали на могилах воинов ВСУ. Им грозит до пяти лет: фото и видео
В Киеве две девушки станцевали на могилах погибших воинов Вооруженных Сил Украины, их задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
По словам правоохранителей, две сестры опубликовали в социальных сетях видео с танцами на кладбище рядом с могилами военных, менее чем через час их задержали и доставили в отделение полиции.
Около 18:00 24 августа полицейские увидели в соцсетях видео, где две девушки танцуют на могилах — из задержали возле станции метро "Золотые ворота".
Стало известно, что девушки пришли на Лесное кладбище и таким образом решили "почтить" память погибших воинов.
Открыто уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, фигуранткам грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
В своем Instagram одна из девушек написала, что просит прощения и сожалеет о поступке. Она отметила, что якобы танцевала на могиле своего погибшего под Изюмом отца, чтобы "показать его отношение к культуре захоронения".
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
Читайте также: Зеленский: Мы не начинали контрнаступление раньше, так как было нечем. Погибли бы тысячи
Комментарии