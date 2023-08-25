У Києві дві дівчини станцювали на могилах воїнів ЗСУ. Їм загрожує до п'яти років: фото та відео

У Києві дві дівчини станцювали на могилах загиблих воїнів Збройних Сил України, їх затримала поліція. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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За словами правоохоронців, дві сестри опублікували у соціальних мережах відео з танцями на цвинтарі поруч із могилами військових, менш ніж за годину їх затримали та доставили до відділення поліції.

Близько 18:00 24 серпня поліцейські побачили у соцмережах відео, де дві дівчини танцюють на могилах — із затримали біля станції метро "Золоті ворота".

Стало відомо, що дівчата прийшли на Лісове кладовище і таким чином вирішили "вшанувати" пам'ять загиблих воїнів.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, фігуранткам загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років.

У своєму Instagram одна з дівчат написала, що вибачається і шкодує про вчинок. Вона зазначила, що нібито танцювала на могилі свого загиблого під Ізюмом батька, щоб "показати його ставлення до культури поховання".

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