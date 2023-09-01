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Полтавскому фитнес-тренеру, оскорблявшему военных, дали 60 суток ареста

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01.09.2023, 13:10
Полтавскому фитнес-тренеру, оскорблявшему военных, дали 60 суток ареста - Фото
Роман Заволока (Фото: Суспільне)

Суд в Полтаве присудил блогеру и фитнес-тренеру Роману Заволоке меру пресечения – 60 суток содержания под стражей, сообщает Суспільне. Ранее тот на видео публично оскорблял военных.

Решение вынес судья Октябрьского райсуда Полтавы, о содержании под стражей ходатайствовали прокуроры, адвокат просила назначить меру пресечения, не связанную с этим, пишет издание.

Заволока оскорблял и унижал военных в центре Полтавы, а также плюнул в одного из них, сообщает следствие.

Он подозревается в оскорблении чести и достоинства военнослужащего, изготовлении и распространении материалов с этим, а также в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Заволоке грозит наказание в виде ограниченния свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

  • 29 августа против Заволоки было возбуждено уголовное производство по хулиганству.
  • Он систематически оскорблял военных, в частности плюнул и назвал "придурком" ветерана войны Александра Мацько, который хотел вручить ему повестку, отмечает местное издание.
  • Вечером того же дня правоохранители задержали фитнес-тренера в Полтаве. СБУ отметила, что мужчина пытался скрываться от правосудия, но был задержан.

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Артём Джерипа
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