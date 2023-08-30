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В Полтаве задержали фитнес-тренер, который оскорблял военных – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 12:47
В Полтаве задержали фитнес-тренер, который оскорблял военных – фото - Фото
Фото: "Полтавщина"
дополнено

Вечером 29 августа в Полтаве стражи порядка задержали блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который на видео унижал украинских военных. Об этом сообщает местное издание "Полтавщина".

По данным СМИ, задержание совместно провели спецподразделение полиции "КОРД" и Служба безопасности Украины.

Заволока был задержан на улице Соборности вблизи заведения "Дом кофе".

В ближайшее время блогеру предстоит избрать меру пресечения, пишет СМИ.

"Полтавщина" добавляет фото с задержанным Заволокой, издание предполагает, что он мог сопротивляться и получил травмы.

На фото есть кровь на лице Заволоки и на стене рядом.

Официальной информации пока нет.

Фото: Полтавщина

СБУ подтвердила задержание фитнес-тренера в Полтаве, но не называет имя.

Правоохранители отметили, что мужчина пытался скрываться от правосудия, но был задержан.

"Также проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине", – сообщает ведомство.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

  • Против Заволоки было открыто уголовное производство за хулиганство.
  • Заволока систематически оскорблял военных, в частности, плюнул и назвал "придурком" ветерана войны Александра Мацька, который хотел вручить ему повестку, отмечает "Полтавщина".
  • Самое высокое наказание, которое грозит мужчине – до четырех лет заключения.

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Артём Джерипа
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