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У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових – фото

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 12:47
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових – фото - Фото
Фото: "Полтавщина"
доповнено

Ввечері 29 серпня у Полтаві правоохоронці затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який на відео принижував українських військових. Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

За даними ЗМІ, затримання спільно провели спецпідрозділ поліції "КОРД" і Служба безпеки України.

Заволока був затриманий на вулиці Соборності поблизу закладу "Дім кави".

Найближчим часом блогеру мають обрати міру запобіжного заходу, пише ЗМІ.

"Полтавщина" додає фото із затриманим Заволокою, видання припускає, що він міг чинити опір та отримав травми.

На фото є кров на обличчі Заволоки та на стіні поряд.

Офіційної інформації наразі немає.

Фото: Полтавщина

СБУ підтвердила затримання фітнес-тренера у Полтаві, але не називає імені.

Правоохоронці зазначили, що чоловік намагався переховуватися від правосуддя, але був затриманий.

"Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні", – повідомляє відомство.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

  • Проти Заволоки було відкрито кримінальне провадження за хуліганство. 
  • Заволока систематично ображав військових, зокрема, плюнув і назвав "придурком" ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку, зазначає "Полтавщина".
  • Найвище покарання, яке загрожує чоловікові, – до чотирьох років ув'язнення.

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Артем Джеріпа
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