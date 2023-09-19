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В Самборе работник ТЦК избил пистолетом мужчину, ведется расследование – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 16:31
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Правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, сообщило Госбюро расследований. По сети ходят кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе.

"Видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием, появилось на одном из телеграм-каналов. Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки", – пишет ведомство.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия.

Сотрудники ГБР работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента, пишут правоохранители.

В сети появилось три видео с мужчиной, утверждающим, что его удерживают сотрудники ТЦК.

На одном из видео человек в военной форме бьет мужчину пистолетом и унижает его.

На другом видео мужчина называет свое имя – Спокойный Вадим Вадимович и сообщает, что он из Харькова. Он заявляет, что его удерживает ТЦК в течение шести суток и неизвестно, когда его отпустят.

Мужчина говорит, что не может долго говорить и что у него отобрали телефон, где есть много видео, там "ссоры с военными и т.д.".

На другом видео мужчина в крови говорит, что его сегодня избивали.

Вот одна из публикаций с этими видео, проверить правдивость комментариев автора сообщения пока невозможно:

В Службе связей с общественностью Львовского областного ТЦК заявили, что на видео из сети видна часть происшествия, поэтому выясняется, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих.

На время служебной проверки эти военные отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

Руководство Львовского областного ТЦК назначило служебную проверку.

  • 22 августа в сети появилось видео, на котором работники ТЦК останавливают мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.

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Артём Джерипа
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