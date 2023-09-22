RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Заступник комбата виписав 500 000 грн дочці колеги, яка не ходила на службу майже рік – ДБР

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 16:30
Заступник комбата виписав 500 000 грн дочці колеги, яка не ходила на службу майже рік – ДБР - Фото
Фото: ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

"Встановлено, що, обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини, фігурант підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки", – пише ДБР.

У такий спосіб військовослужбовиця отримала понад 500 000 грн виплат із державного бюджету, а сама вона є донькою іншого заступника командира частини, повідомляють правоохоронці.

Чиновника підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру і військовослужбовиці, яка ухилилась від служби та продовжувала отримувати виплати, пише ДБР.

Відомство зазначає, що підозру хочуть повідомити за статтею про самовільне залишення військової частини.

За це в умовах воєнного стану передбачено ув'язнення на строк від п'яти до десяти років.

Працівники ДБР вчиняють дії стосовно повернення державі завданих збитків, підсумовують у повідомленні.

Фото: ДБР
  • На початку серпня Служба безпеки України повідомила про ліквідацію корупційної схеми в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії: чиновників звинувачують у виписуванні собі бойових виплат без виїзду на фронт.
  • ДБР заявило, що в Івано-Франківську викрито схему, за якою фіктивно зараховували на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.
  • ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та військовослужбовця-водія цього відділу: за даними слідства, вони причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Дивіться також: Військовий втік зі служби та зухвало закликав ДБР його затримати. Було зроблено – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ДБРрівнекорупціявійськова частина
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 