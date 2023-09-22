Заступник комбата виписав 500 000 грн дочці колеги, яка не ходила на службу майже рік – ДБР

Держбюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Встановлено, що, обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини, фігурант підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки", – пише ДБР.

У такий спосіб військовослужбовиця отримала понад 500 000 грн виплат із державного бюджету, а сама вона є донькою іншого заступника командира частини, повідомляють правоохоронці.

Чиновника підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру і військовослужбовиці, яка ухилилась від служби та продовжувала отримувати виплати, пише ДБР.

Відомство зазначає, що підозру хочуть повідомити за статтею про самовільне залишення військової частини.

За це в умовах воєнного стану передбачено ув'язнення на строк від п'яти до десяти років.

Працівники ДБР вчиняють дії стосовно повернення державі завданих збитків, підсумовують у повідомленні.

На початку серпня Служба безпеки України повідомила про ліквідацію корупційної схеми в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії: чиновників звинувачують у виписуванні собі бойових виплат без виїзду на фронт.

ДБР заявило, що в Івано-Франківську викрито схему, за якою фіктивно зараховували на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та військовослужбовця-водія цього відділу: за даними слідства, вони причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Дивіться також: Військовий втік зі служби та зухвало закликав ДБР його затримати. Було зроблено – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.