Квартиры и автомобили за 14 млн грн. Зама одесского военкома подозревают в коррупции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило об обнаружении признаков незаконного обогащения на 14 млн грн у Дениса Галушко – заместителя начальника Одесского областного военкомата.
Семья Галушко с 2020 года покупала автомобили и недвижимость, не имея для этого законных доходов, утверждает НАПК.
В частности, теща Галушко в 2022 году приобрела жилой дом и земельный участок за 3 млн грн., автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D, указав в договоре цену в 5000 грн, тогда как реальная стоимость авто — 3,9 млн грн.
В НАПК считают, что это свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения. В 2020 году женщина купила, а затем продала два Mercedes-Benz за 2 и 2,3 млн грн.
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Новое имущество также обнаружили у матери заместителя военкома. Летом 2022 года она приобрела Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 000 грн и жилой дом с землей почти за 1,7 млн грн. В НАПК говорят, что финансовых ресурсов у женщины на эти покупки не было.
Кроме того, сын военкома стал владельцем квартиры в Одессе за 563 000 грн. Жена приобрела Mazda CX-5 за 50 000 грн, хотя реальная стоимость авто около 1,3 млн грн. Летом 2023 года она купила еще и Mercedes-Benz V-KLASSE за 2,6 млн грн.
Кроме того, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн гривен, а это больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы от 9000 до 106 000 гривен.
Заключение мониторинга НАПК направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.
- 9 августа 2023 года глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добродетель большинства работников.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов. Сегодня был подписан соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.
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