Квартиры и автомобили за 14 млн грн. Зама одесского военкома подозревают в коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило об обнаружении признаков незаконного обогащения на 14 млн грн у Дениса Галушко – заместителя начальника Одесского областного военкомата.

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Семья Галушко с 2020 года покупала автомобили и недвижимость, не имея для этого законных доходов, утверждает НАПК.

В частности, теща Галушко в 2022 году приобрела жилой дом и земельный участок за 3 млн грн., автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D, указав в договоре цену в 5000 грн, тогда как реальная стоимость авто — 3,9 млн грн.

В НАПК считают, что это свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения. В 2020 году женщина купила, а затем продала два Mercedes-Benz за 2 и 2,3 млн грн.

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Новое имущество также обнаружили у матери заместителя военкома. Летом 2022 года она приобрела Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 000 грн и жилой дом с землей почти за 1,7 млн грн. В НАПК говорят, что финансовых ресурсов у женщины на эти покупки не было.

Кроме того, сын военкома стал владельцем квартиры в Одессе за 563 000 грн. Жена приобрела Mazda CX-5 за 50 000 грн, хотя реальная стоимость авто около 1,3 млн грн. Летом 2023 года она купила еще и Mercedes-Benz V-KLASSE за 2,6 млн грн.

Кроме того, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн гривен, а это больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы от 9000 до 106 000 гривен.

Заключение мониторинга НАПК направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

9 августа 2023 года глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военнослужащих. По его словам, как правило, проверка подтверждает добродетель большинства работников.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал главнокомандующему Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов. Сегодня был подписан соответствующий указ о введении в действие решения СНБО.

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