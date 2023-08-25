Квартири та автівки за 14 млн грн. Заступника одеського військкома підозрюють у корупції
Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про виявлення ознак незаконного збагачення на 14 млн грн у Дениса Галушка – заступника начальника Одеського обласного військкомату.
Родина Галушка з 2020 року купувала автомобілі та нерухомість, не маючи для цього законних доходів, стверджує НАЗК.
Зокрема, теща Галушка у 2022 році придбала житловий будинок та земельну ділянку за 3 млн грн, автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, вказавши у договорі ціну у 5000 грн, тоді як реальна вартість авто — 3,9 млн грн.
У НАЗК вважають, що це свідчить про приховування реальної вартості його набуття. У 2020 році жінка купила, а потім продала два Mercedes-Benz за 2 та 2,3 млн грн.
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Нове майно також виявили у матері заступника військкома. Влітку 2022 року вона придбала Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 000 грн та житловий будинок з землею за майже 1,7 млн грн. У НАЗК кажуть, що фінансових ресурсів у жінки на ці покупки не було.
Крім того, син військкома став власником квартири в Одесі за 563 000 грн. Дружина придбала Mazda CX-5 за 50 000 грн, хоча реальна вартість авто близько 1,3 млн грн. Влітку 2023 року вона купила ще й Mercedes-Benz V-KLASSE за 2,6 млн грн.
Крім того, з 2021 року військком разом з дружиною витратили майже 6 млн гривень, а це більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9000 до 106 000 гривень.
Висновок моніторингу НАЗК надіслало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
- 9 серпня 2023 року глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.
- 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.
- Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів. Сьогодні було підписано відповідний указ про введення в дію рішення РНБО.
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