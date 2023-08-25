Квартири та автівки за 14 млн грн. Заступника одеського військкома підозрюють у корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про виявлення ознак незаконного збагачення на 14 млн грн у Дениса Галушка – заступника начальника Одеського обласного військкомату.

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Родина Галушка з 2020 року купувала автомобілі та нерухомість, не маючи для цього законних доходів, стверджує НАЗК.

Зокрема, теща Галушка у 2022 році придбала житловий будинок та земельну ділянку за 3 млн грн, автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, вказавши у договорі ціну у 5000 грн, тоді як реальна вартість авто — 3,9 млн грн.

У НАЗК вважають, що це свідчить про приховування реальної вартості його набуття. У 2020 році жінка купила, а потім продала два Mercedes-Benz за 2 та 2,3 млн грн.

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Нове майно також виявили у матері заступника військкома. Влітку 2022 року вона придбала Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 000 грн та житловий будинок з землею за майже 1,7 млн грн. У НАЗК кажуть, що фінансових ресурсів у жінки на ці покупки не було.

Крім того, син військкома став власником квартири в Одесі за 563 000 грн. Дружина придбала Mazda CX-5 за 50 000 грн, хоча реальна вартість авто близько 1,3 млн грн. Влітку 2023 року вона купила ще й Mercedes-Benz V-KLASSE за 2,6 млн грн.

Крім того, з 2021 року військком разом з дружиною витратили майже 6 млн гривень, а це більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9000 до 106 000 гривень.

Висновок моніторингу НАЗК надіслало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

9 серпня 2023 року глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів. Сьогодні було підписано відповідний указ про введення в дію рішення РНБО.

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