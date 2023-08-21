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НАЗК запустить портал, де люди зможуть повідомити про корупцію, яку вони викрили

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 07:32
НАЗК запустить портал, де люди зможуть повідомити про корупцію, яку вони викрили - Фото
Олександр Новіков (Фото: Википедія)

Національне агентство з питань запобігання корупції на початку вересня планує запустити портал, на якому люди зможуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося викрити. Про це в ефірі телефоні заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

"У вересні, сподіваємось, у перших числах, Національне агентство запустить портал викривачів", – сказав він.

Це спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які будуть потрапляти або її керівникам або уповноваженим із запобігання корупції, а також НАБУ, ДБР, НАЗК, Нацполіції, пояснив Новіков.

Голова НАЗК запевняє, що портал буде "найсучаснішим у світі", оскільки враховує рекомендації ЄС і досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", – сказав Новіков.

Він додав, що анонімні викривачі матимуть можливість отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду (винагорода обмежена законом у 10% від предмета провадження, але не може бути більш як 14 млн грн, – ред.).

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Мілана Головань
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