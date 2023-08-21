НАПК запустит портал, где люди смогут сообщить о разоблаченной ними коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции в начале сентября планирует запустить портал, на котором люди смогут сообщать о фактах разоблаченной ними коррупции. Об этом в эфире телефона заявил глава НАПК Александр Новиков.

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"В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство запустит портал обличителей", – сказал он.

Это специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их компаниях, которые будут попадать или к ее руководителям или к уполномоченным по предотвращению коррупции, а также НАБУ, ДБР, НАПК, Нацполиции, пояснил Новиков.

Глава НАПК уверяет, что портал будет "самым современным в мире", поскольку учитывает рекомендации ЕС и опыт других стран по построению взаимодействия с разоблачителями.

"Очень важна культура разоблачения, потому что без ответственных граждан, которыми являются разоблачителями, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", – сказал Новиков.

Он добавил, что анонимные разоблачители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда (вознаграждение ограничено законом в 10% от предмета производства, но не может быть более 14 млн грн, – ред.).

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