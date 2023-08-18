UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У секретаря Запорожского горсовета выявили признаки незаконного обогащения на 9 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 16:58
У секретаря Запорожского горсовета выявили признаки незаконного обогащения на 9 млн грн - Фото
Анатолий Куртев (Скриншот)

Секретарь Запорожского городского совета, депутат от Слуги народа и исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев подозревается в коррупции. НАПК выявило у него признаки незаконного обогащения более чем на девять млн грн.

В августе 2022 года правоохранители обнаружили 600 000 грн, $230 000 и 650 евро в квартире, которую Куртев арендовал со своим помощником.

Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что якобы ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

В то же время НАПК установило, что чиновник все же пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

Помощник Куртева, проживавший с ним в квартире, утверждает, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

В декларации за 2020 год Куртев не указал денежные активы, а Государственный реестр налогоплательщиков свидетельствует, что его доходы не позволили бы накопить изъятую сумму в течение 2021-2022 годов.

  • 29 сентября 2021 года мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности мэра назначили Куртева.

Читайте также: Справки для уклончан за $10 000: в Киеве председателю ВЛК вручили подозрение – фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияЗапорожьеАнатолий Куртев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 