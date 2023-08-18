У секретаря Запорожского горсовета выявили признаки незаконного обогащения на 9 млн грн

Секретарь Запорожского городского совета, депутат от Слуги народа и исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев подозревается в коррупции. НАПК выявило у него признаки незаконного обогащения более чем на девять млн грн.

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В августе 2022 года правоохранители обнаружили 600 000 грн, $230 000 и 650 евро в квартире, которую Куртев арендовал со своим помощником.

Куртев в ответ на запрос НАПК заявил, что якобы ничего не знает об изъятых средствах и квартире.

В то же время НАПК установило, что чиновник все же пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом.

Помощник Куртева, проживавший с ним в квартире, утверждает, что изъятые во время обыска средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли.

В декларации за 2020 год Куртев не указал денежные активы, а Государственный реестр налогоплательщиков свидетельствует, что его доходы не позволили бы накопить изъятую сумму в течение 2021-2022 годов.

29 сентября 2021 года мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности мэра назначили Куртева.

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